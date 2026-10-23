Nesta semana, dois casos chamaram atenção dos moradores da cidadeFoto: IA/OpenAI
Os registros ocorreram em um cenário de aumento nos números de homicídios dolosos, feminicídios e tentativas desses crimes na cidade. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes ao período de janeiro a setembro, mostram que Petrópolis passou de 12 para 14 homicídios dolosos em 2026, em comparação com os mesmos meses de 2025. O número representa um aumento de aproximadamente 16,7%.
No caso dos feminicídios, a quantidade de registros triplicou: foram três ocorrências nos nove primeiros meses deste ano, contra uma no mesmo período do ano passado.
Homem foi encontrado morto no Centro
A ocorrência é investigada pela 105ª Delegacia de Polícia (DP), responsável pela apuração dos dois casos registrados nesta semana. Imagens de câmeras do Centro Integrado de Monitoramento de Petrópolis (CIMOP) foram disponibilizadas para auxiliar nas investigações.
Mulher foi vítima de feminicídio no Morin
Segundo as informações iniciais da ocorrência, testemunhas relataram uma discussão entre a vítima e o companheiro na noite anterior. O caso foi registrado como feminicídio na 105ª DP e segue sob investigação.
Tentativas de homicídio também aumentaram
As tentativas de feminicídio também aumentaram, passando de três para cinco registros na comparação entre os dois períodos, o equivalente a uma elevação de cerca de 66,7%.
Os números abrangem os registros policiais dos nove primeiros meses de cada ano e indicam crescimento nas quatro categorias analisadas.
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