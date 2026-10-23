Nesta semana, dois casos chamaram atenção dos moradores da cidade - Foto: IA/OpenAI

Nesta semana, dois casos chamaram atenção dos moradores da cidadeFoto: IA/OpenAI

Publicado 23/10/2026 21:15 | Atualizado 23/10/2026 21:15





Os registros ocorreram em um cenário de aumento nos números de homicídios dolosos, feminicídios e tentativas desses crimes na cidade. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes ao período de janeiro a setembro, mostram que Petrópolis passou de 12 para 14 homicídios dolosos em 2026, em comparação com os mesmos meses de 2025. O número representa um aumento de aproximadamente 16,7%.



No caso dos feminicídios, a quantidade de registros triplicou: foram três ocorrências nos nove primeiros meses deste ano, contra uma no mesmo período do ano passado. Dois crimes violentos registrados nesta semana em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, chamaram a atenção para os indicadores de violência no município. Um homem em situação de rua, de 37 anos, foi encontrado morto no Centro , na madrugada de quarta-feira (21). Já na manhã de quinta-feira (22), uma mulher de 47 anos foi vítima de feminicídio no Morin. Os dois casos são investigados pela Polícia Civil.Os registros ocorreram em um cenário de aumento nos números de homicídios dolosos, feminicídios e tentativas desses crimes na cidade. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes ao período de janeiro a setembro, mostram que Petrópolis passou de 12 para 14 homicídios dolosos em 2026, em comparação com os mesmos meses de 2025. O número representa um aumento de aproximadamente 16,7%.No caso dos feminicídios, a quantidade de registros triplicou: foram três ocorrências nos nove primeiros meses deste ano, contra uma no mesmo período do ano passado.

Homem foi encontrado morto no Centro

O homem em situação de rua foi encontrado na Avenida Ipiranga, nas proximidades da Catedral São Pedro de Alcântara. As primeiras informações sobre o caso apontam para uma possível discussão entre dois homens em situação de rua. Um pedaço de madeira, utilizado como suporte de uma placa de trânsito, teria sido usado na agressão.



A ocorrência é investigada pela 105ª Delegacia de Polícia (DP), responsável pela apuração dos dois casos registrados nesta semana. Imagens de câmeras do Centro Integrado de Monitoramento de Petrópolis (CIMOP) foram disponibilizadas para auxiliar nas investigações.

Mulher foi vítima de feminicídio no Morin

Na manhã de quinta-feira (22), Fabiana Inácio da Rocha, de 47 anos, foi encontrada morta na Rua Vereador João F. Castro, no Morin, com diversos ferimentos pelo corpo.



Segundo as informações iniciais da ocorrência, testemunhas relataram uma discussão entre a vítima e o companheiro na noite anterior. O caso foi registrado como feminicídio na 105ª DP e segue sob investigação.

Tentativas de homicídio também aumentaram

Os dados do ISP também apontam crescimento nos registros de tentativas de homicídio em Petrópolis. Entre janeiro e setembro de 2026, foram contabilizadas 35 ocorrências, contra 24 no mesmo intervalo de 2025, uma alta de aproximadamente 45,8%.



As tentativas de feminicídio também aumentaram, passando de três para cinco registros na comparação entre os dois períodos, o equivalente a uma elevação de cerca de 66,7%.



Os números abrangem os registros policiais dos nove primeiros meses de cada ano e indicam crescimento nas quatro categorias analisadas.