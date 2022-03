Piraí fica no Vale do Café - Reprodução

Piraí fica no Vale do CaféReprodução

Publicado 01/03/2022 13:10

Por meio do Sanear Guandu, programa do governo do Estado do Rio que vai investir cerca de R$ 56 milhões para atender 9 milhões de pessoas em vários municípios, Piraí vai receber 13 sistemas de esgotamento sanitário. Segundo a prefeitura anunciou, o investimento no município é de R$ 2.789.188,24 e vai alcançar 9 localidades (Vila Cruzeiro, Vila Cristã, Estrada da Pousada Vale dos Sonhos, Vista Alegre, Assentamento Roseli Nunes, Assentamento Terra da Paz, Tomases, Enseada das Garças, Sítio São Sebastião, Ponte de Cimento e Sanatório da Serra). “Esses investimentos são fruto das reivindicações nossas junto ao governo do estado, que mais uma vez mostra que olha para o interior. É mais dignidade para nossa população. Só temos a agradecer ao governador Cláudio Castro pelo empenho e carinho com Piraí”, disse o prefeito Tutuca.