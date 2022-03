Sede da prefeitura de Piraí - Reprodução/PMP

Sede da prefeitura de PiraíReprodução/PMP

Publicado 17/03/2022 13:46 | Atualizado 17/03/2022 14:04

Neste mês de março, a prefeitura de Piraí vai conceder um abono salarial de R$ 400,00 a servidores municipais e conselheiros tutelares. A mensagem enviada à Câmara Municipal pelo prefeito Tutuca foi aprovada por unanimidade. Parte dos recursos foi disponibilizada pelo próprio Legislativo e repassado à prefeitura no final de 2021. “Continuamos a enfrentar uma crise econômica que se abateu sobre o país, e, sobretudo, no Estado do Rio de Janeiro. Não estamos medindo esforços para continuar a prestar serviços à população, bem como valorizar nossos servidores, que são os responsáveis por prestar um atendimento de excelência à população”, comentou o prefeito de Piraí.