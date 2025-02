O autor do eBook Uma Pequena Porção de Histórias, Rudy Reis - Arquivo pessoal

Publicado 26/02/2025 08:43

Porciúncula- As secretarias municipais de Cultura, e de Educação convidam para o lançamento do e-Book Uma Pequena Porção de Histórias, que ocorrerá no dia 27 de fevereiro, às 19h, na Escola Municipal Orlinda Veiga.

Escrito e editado pelo professor Rudy Reis, o livro é um reforço no ensino da história e da cultura local nas redes de ensino do município.

O evento vai ser prestigiado por autoridades municipais, incluindo o secretário de Cultura, Vitor José de Araújo Cunha; a secretária de Educação, Vivian Dutra; o prefeito, Guilherme Fonseca; o vice-prefeito, Riandro Petrucci; o secretário de Fazenda, Natalino Machado de Souza; e a chefe de Gabinete, Cristiane Caldeira. Além deles, alunos e professores das redes municipal, estadual e particular também estarão.

Uma oportunidade para conhecer o trabalho do professor Rudy Reis e discutir a importância do ensino da história local, a começar pelo nome do livro que usa um dos significados de Porciúncula: pequena porção de terra.