Prefeito Guilherme e a equipe de vistoria técnica avaliam a Ponte da Ilha em Porciúncula-RJ

Publicado 26/02/2025 19:11

Porciúncula- Representantes da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro fizeram uma vistoria técnica em diversas estruturas urbanas do município, incluindo a Ponte da Ilha, na Rua Governador Chagas de Freitas, e áreas de contenção nos bairros Santo Antônio e Nossa Senhora da Penha.

A visita foi na quarta-feira (27), com os enviados Higor Porto, Jorge Luiz Soares e Gilberlan Silva Ventura, acompanhados pelo prefeito local, o arquiteto urbanista, Guilherme Fonseca, além de secretários municipais.



A avaliação foi solicitada pelo prefeito a Uruan Andrade, secretário estadual de Infraestrutura e Obras, durante uma reunião no Rio de Janeiro, na terça-feira (25). A solicitação foi atendida em menos de 24 horas.



A Ponte da Ilha já apresentou problemas em outras ocasiões, incluindo um colapso em 2005. Em 2021, Guilherme Fonseca, então presidente do IEEA-Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro, enviou uma equipe de técnicos para avaliar a situação. Agora como prefeito, Fonseca retomou o tema.



