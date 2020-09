Quem passa pela Avenida Fernando Bernadelli, no Centro de Porto Real, já deve ter percebido uma obra de arte inusitada. É que num poste de energia elétrica da via está pintada uma Torre de Pisa, ponto turístico famoso da Itália. Seria normal, já que a cidade é a primeira colônia italiana do Brasil, mas o curioso é que, assim como a Torre, o poste também está inclinado.

Por trás do desenho, estão o artista plástico Mauro Jorge e seu filho Lucas, de 14 anos. Os dois são responsáveis por diversas pinturas que vêm colorindo as ruas.

Mauro explicou que a ideia começou tímida, mas tomou uma grande proporção. "Eu sugeri pintar com o meu filho o poste na frente da nossa casa. Depois fomos pintando na nossa rua, e assim por diante".

Ainda no início da ideia, alguns postes foram pintados com o intuito de alertar os motoristas. "Perto da nossa casa, tinha alguns postes que eram sempre atingidos por carros em acidentes. Nosso objetivo foi começar a pintar com cores chamativas como vermelho e laranja para os motoristas avistarem e tomarem cuidado".

O artista nutre um amor pela cidade. Na década de 90, após a emancipação de Porto Real, ele venceu um concurso que deu origem ao brasão da cidade . "Tenho muito orgulho disso e hoje com esse trabalho continuo levando arte e alegria para a cidade onde moro", destacou.

E não só desenhos que são estampados nos postes e tampas de esgoto. É comum encontrar algumas mensagens importantes como combate a pedofilia e a violência contra a mulher, e o uso obrigatório da máscara. "A ideia é que as pessoas que estiverem andando na rua captem o recado e coloquem em prática".

E o retorno tem sido muito grande, principalmente das crianças. O artista plástico conta que muitos pedem para pintar em suas ruas e algumas lojas de material de construção até ajudam com doações de tintas.