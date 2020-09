Convenção do PSD define Alexandre Serfiotis como candidato a prefeito de Porto Real

O deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD) foi confirmado como candidato a prefeito de Porto Real. A decisão foi oficializada durante a Convenção do partido PSD realizada no domingo (13), no Centro de Porto Real. O ex-vereador e empresário Rafael de Carvalho Lima, o Rafa Pirô, (PSC) foi escolhido para compor a chapa como vice-prefeito.

Também foram apresentados os 102 candidatos a vereadores que compõem a coligação majoritária "Porto Real para todos", formada pelos partidos PSD, PSC, Avante, MDB, PSL, PL, Solidariedade, Democratas e Republicanos.



Alexandre Serfiotis afirmou que sua maior motivação é continuar o legado do seu pai, o ex-prefeito Jorge Serfiotis, falecido em 2017. "Precisamos reconstruir a nossa cidade. Fazer de Porto Real uma cidade modelo para o estado do Rio e referência na saúde novamente", declarou.



Médico cardiologista, Serfiotis é deputado federal por dois mandatos, desde 2015. Tem 44 anos e disputa uma vaga na prefeitura pela primeira vez.