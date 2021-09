Currículo - Reprodução internet

Publicado 27/09/2021 15:00

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), realiza na próxima terça-feira (28) às 13h30 uma palestra sobre Empregabilidade com Oficinas de Currículo e Entrevistas de Trabalho no Horto Municipal, no bairro Jardim Real.

O evento será conduzido pela psicóloga, especialista em desenvolvimento humano e organizacional, Kátia Pineschi. Os interessados devem se inscrever gratuitamente na sede da SMDETR, localizada na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro.