Detran - Divulgação/Detran

DetranDivulgação/Detran

Publicado 27/09/2021 07:00

Para oferecer mais praticidade à população do interior, o Detran/RJ está estendendo o calendário de perícia itinerante para diversos municípios do estado. Nesta terça-feira (28), o serviço será realizado em Resende, evitando que as pessoas tenham de se deslocar até à Capital, levando mais facilidade aos moradores da região Agulhas Negras, que abrange também Porto Real, Itatiaia e Quatis.

Os interessados devem agendar o atendimento no Posto de Habilitação do Detran, que fica dentro do Shopping PátioMix, na Avenida Dorival Marcondes de Godoy, 500, Fazenda do Castelo, em Resende. O atendimento será das 10h às 14h.

O presidente do Detran/RJ, Adolfo Konder, afirmou que a volta das perícias itinerantes vem reduzindo a fila de espera. Em junho, havia cerca de 7.500 perícias para serem realizadas, número que já caiu para 1.350. A Diretoria de Habilitação prevê que, neste ritmo, o cronograma de perícias esteja normalizado dentro de dois meses.