Brinquedos instalados no Horto Municipal - Divulgação/CMPR

Brinquedos instalados no Horto MunicipalDivulgação/CMPR

Publicado 24/09/2021 15:00

Mais uma indicação, de autoria do vereador Luis Fernando da Silva, o Fernando Beleza (PSD), foi atendida pelo chefe do Executivo. No pedido, aprovado por unanimidade no início do mês de março, durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Real e encaminhado às secretarias competentes, o parlamentar sugeriu a instalação de brinquedos inclusivos e adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, nos parques e áreas de lazer do município.



A instalação dos brinquedos já foi iniciada pela Prefeitura e o primeiro local escolhido para receber a benfeitoria foi o Horto Municipal. “É um sonho realizado. O parquinho adaptado já é uma realidade em nosso município e, por ser um defensor da causa e possuir crianças especiais na família, fico muito feliz e agradecido com o resultado”, comemorou ele.

No Horto, recentemente, já foram instalados seis equipamentos, sendo, dois balanços adaptados individuais, dois balanços adaptados duplos e duas escadas horizontais acessíveis. “Agora é só aguardar a reabertura do Horto para que as crianças desfrutem esta conquista com bastante disposição e alegria. Sabemos que o momento ainda é de precauções e cuidados por conta da pandemia, mas no momento oportuno, vamos poder proporcionar momentos de grande interação social e lazer para essas crianças e seus familiares. Isso me deixa realmente muito satisfeito”, acrescentou Beleza.



Em resposta protocolada na Casa de Leis, o poder Executivo informou que, em breve, o próximo contemplado será o bairro Freitas Soares. O trabalho em conjunto visa proporcionar acessibilidade e inclusão social aos usuários de cadeira de rodas e crianças com mobilidade reduzida. A convite do autor, a propositura contou também com a coautoria do seu parceiro partidário, vereador Renan Márcio (PSD).



“Quero aqui agradecer o prefeito Alexandre Serfiotis e sua equipe de governo por entender a importância deste pedido e por não medir esforços para que este sonho se concretizasse. Saber que a prefeitura acolheu mais esta solicitação tão necessária feita pela comunidade, através deste vereador, mostra que estamos no caminho certo e progredindo como cidade acessível”, enfatizou Fernando Beleza.