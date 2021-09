Toda a frota será renovada até o final do ano - Regiane Real

Publicado 23/09/2021 14:00

O prefeito Alexandre Serfiotis, junto do secretário municipal de Saúde, Renato Ibrahim, receberam na quarta-feira (22), a primeira ambulância da nova frota que atenderá o município. No total, serão cinco veículos de emergência, sendo duas de grande porte e três de pequeno porte, que irão atender todas as demandas do município, como: o resgate em acidentes, pronto-socorro ou o transporte de pacientes para o atendimento em outros municípios.

Os veículos são de extrema importância para o dia a dia da população, em casos de emergências elas são acionadas para o atendimento médico o mais rápido possível. "Quando assumimos a gestão, encontramos alguns veículos em péssimo estado de conservação, por isso, umas das nossas primeiras medidas foi solicitar a troca dos mesmos por veículos modernos e que estivessem dentro do padrão de atendimento”, explicou o prefeito Alexandre.



Segundo o secretário Renato Ibrahim, toda a frota será renovada até o final do ano. "Nossa preocupação foi em dispor para a população ambulâncias para atender desde o transporte de pacientes sem risco de morte, com remoções simples e de caráter eletivo, e ainda, com ambulâncias destinadas ao suporte avançado de vida. Essa última categoria, em outras palavras, fará o atendimento e transporte de pacientes de alto risco (tipo UTI)”, explicou o secretário, reiterando que o paciente será acompanhado de um médico e enfermeiro, além do motorista.