Homem se chama Roberto Venceslau e tem 55 anos - Divulgação

Publicado 23/09/2021 09:00

A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real encontrou, na quarta-feira (22), a família do homem que estava perdido e desorientado pela cidade. Um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento registrado na delegacia de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, contribuiu para o final feliz.

Roberto Venceslau, de 55 anos, foi encontrado no último sábado (18) e não sabia dizer de qual cidade veio. Ele foi acolhido e recebeu atendimento no Hospital Municipal São Francisco de Assis. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) levará Roberto nesta quinta-feira (23) para Nova Iguaçu, cerca de 110 quilômetros de Porto Real, para se reencontrar com os familiares.