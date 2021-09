Aula inaugural aconteceu na Escola Municipal Maria Hortência Nogueira, no bairro Jardim Real - Divulgação/PMPR

Publicado 22/09/2021 13:00

A Escola Municipal Maria Hortência Nogueira, no bairro Jardim Real, foi palco na última segunda-feira (20), da aula inaugural do Programa de Formação Continuada do Trabalhador. O Programa faz parte de um convênio de cooperação entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan/SENAI), com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo.

Foram chamamos 75 aprovados, após uma seletiva, para ocuparem as vagas de dois cursos profissionalizantes, sendo: 50 vagas para o curso de Assistente de Controle de Qualidade com 200h de duração, e outras 25 vagas para formação em Almoxarife, com 180h de duração. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, sendo que uma turma se reunirá das 13h às 16h, e outras duas turmas, das 18h às 22h.

Durante o evento o prefeito Alexandre Serfiotis, reiterou que o objetivo da atual gestão é a capacitação dos jovens, para que eles estejam preparados para competirem no mercado de trabalho gerado no próprio Município. “Com certeza, estas são as primeiras turmas de uma parceria que tem tudo pra dar certo. Tudo isso está sendo possível acontecer graças ao empenho dos nossos funcionários e também da equipe da FIRJAN, que abraçou o nosso projeto”, explicou Alexandre Serfiotis, agradecendo a presença da gerente Operacional do Firjan SENAI/SESI Resende, Maria do Carmo Drumond e toda a equipe da Federação.

O evento contou ainda com a presença do vice-prefeito, Rafael de Carvalho Lima; do presidente da Câmara dos vereadores, Carlinho Tchaia, e de vereadores. Também estiveram presentes os secretários de Comunicação e Transparência, Felipe Nascimento Carvalho; de Educação, Cultura e Turismo, Maria Madalena Ferreira; a procuradora-geral do Município, Simone Regina, e o controlador-geral do Municipal, Gustavo Massi Leão.