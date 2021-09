Vacinação contra a Covid-19 em Porto Real - Divulgação/PMPR

Publicado 22/09/2021 07:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retoma nesta quarta-feira (22), a campanha de vacinação contra a Covid-19, no adolescentes sem comorbidades com 16 e 17 anos. A vacinação iniciaria na última semana, mas foi suspensa devido a uma recomendação do Ministério da Saúde.

Para fundamentar a retomada, a prefeitura ressaltou que a vacina da Pfizer é o único imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em adolescentes a partir dos 12 anos. Além disso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) reforçou a segurança das vacinas contra Covid-19 em todas as faixas etárias e que, em adolescentes, a vacinação vem ocorrendo em todo o mundo e tem se mostrado eficaz no combate à doença e segura em sua aplicação. A SES esclareceu ainda que, desde o início da vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos, não houve registro de eventos adversos graves no estado.

Para o recebimento da vacina, os pacientes devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família de referência, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação. Confira locais e horários da vacinação:

- 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte, Freitas Soares e Jardim Real;

- 13h às 15h30: USF do bairro Jardim das Acácias.