Publicado 21/09/2021 11:00

A cidade de Porto Real chegou a 71% da população vacinada com a primeira dose, o que corresponde a 14.338 moradores. Com a imunização completa (segunda dose e dose única), o número é de 7.851 pessoas, o que chega a 39% do total.

Nesta semana, estão sendo aplicadas as segundas doses. Nesta terça-feira (21), é a vez das pessoas com mais de 51 anos. Na sexta-feira (24), os profissionais de educação física com mais de 18 anos e os moradores com mais de 49 anos, devem ser imunizados.

Confira quais são os polos de vacinação e horários:

- das 8h30 às 11h, nas USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte, Freitas Soares e Jardim Real.

- das 13h às 15h30 o atendimento será na USF dos bairro Jardim das Acácias.