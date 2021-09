Nota técnica do Ministério da Saúde - Reprodução internet

Publicado 16/09/2021 10:57 | Atualizado 16/09/2021 10:59

A prefeitura de Porto Real decidiu suspender a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, a partir desta quinta-feira (16). A decisão foi tomada seguindo orientação do Ministério da Saúde, enviada por nota oficial nesta manhã para os municípios através da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. De acordo com a nota técnica, a vacinação deve ser restrita aos adolescentes nessa faixa etária que apresentem alguma deficiência permanente, comorbidade ou estejam privados de liberdade.

Entre os pontos ressaltados pelo Ministério estão o fato da Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda não recomendar imunização de crianças e adolescentes e de que somente um imunizante (Pfizer) foi avaliado em ensaios clínicos randomizados (ECR) nessa faixa, deixando somente uma opção de vacina. Além disso, diz que há uma melhora no cenário da pandemia no país. O Ministério da Saúde destaca também que o risco de complicações e mortes por covid-19 nessa faixa etária é menor que em outras.

De acordo com o cronograma municipal, os adolescentes de 17 anos seriam vacinados nesta quinta-feira em Porto Real, mas com a recomendação do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal suspendeu de forma imediata a aplicação da vacina. Na cidade, os