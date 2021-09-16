Vacinação contra a Covid-19 em Porto RealDivulgação
- 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte e Jardim Real;
- 13h às 15h30: USFs dos bairros Freitas Soares e Jardim das Acácias.
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Vacinação contra a Covid-19 em Porto RealDivulgação
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