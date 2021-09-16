Vacinação contra a Covid-19 em Porto Real - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Porto RealDivulgação

Publicado 16/09/2021 07:00 | Atualizado 16/09/2021 11:03

ATENÇÃO: A prefeitura de Porto Real A prefeitura de Porto Real decidiu suspender a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades , a partir desta quinta-feira (16). A decisão foi tomada seguindo orientação do Ministério da Saúde que recomenda que a vacinação deve ser restrita aos adolescentes nessa faixa etária que apresentem alguma deficiência permanente, comorbidade ou estejam privados de liberdade.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia nesta quinta-feira (16) a campanha de imunização com a primeira dose contra a Covid-19 para os adolescentes com 17 anos ou mais. Para receber a imunização os pacientes devem se dirigir à Unidade de Saúde da Família (USF), onde são cadastrados, levando documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.



Confira os locais e horários da vacinação:

- 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte e Jardim Real;

- 13h às 15h30: USFs dos bairros Freitas Soares e Jardim das Acácias.