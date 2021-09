Processo seletivo foi realizado no Horto Municipal - Divulgação

Publicado 15/09/2021 09:00

A prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR), divulgou a lista de aprovados para o Programa de Formação Continuada do Trabalhador, parceria entre a Prefeitura Municipal e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan/SENAI).

A lista completa pode ser conferida no link . Foram disponibilizadas 50 vagas para o curso de Assistente de Controle de Qualidade e 25 para Almoxarifado. As aulas serão na Escola Municipal Maria Hortência Nogueira, no bairro Jardim Real, e terão início no dia 20 de setembro.

Os classificados que estão com pendência de documentos devem comparecer à Secretaria, situada na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro, até a próxima sexta-feira (17) para entrega dos mesmos. Caso a situação não seja regularizada, o cadastro reserva será acionado. Menores de 18 anos devem ser acompanhados no momento da matrícula.