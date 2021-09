Provas foram realizadas no Horto Municipal - Divulgação

Publicado 14/09/2021 09:00

Em uma parceria da Prefeitura Municipal de Porto Real com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado do Rio de Janeiro (SENAI), a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda realizou na segunda-feira (13), nas dependências do Horto Municipal, um processo seletivo para preencher 75 vagas em dois cursos técnicos: Auxiliar de controle de qualidade e Almoxarife. Resultado será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura Municipal nesta terça-feira (14).

A Secretária de Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, informou que 95 pessoas fizeram a inscrição para realizar as provas, sendo 31 para Almoxarife e 64 para Auxiliar de Controle de Qualidade. “É gratificante ter este início de trabalho de oferecimento de cursos técnicos e ver o interesse dos nossos trabalhadores em participar. É preciso se qualificar para ver a abertura de um leque maior de oportunidades do mercado de trabalho”, destacou Viviane.

O prefeito Alexandre Serfiotis frisou que essa parceria estabelecida é fundamental. “A expectativa é grande de conseguirmos que nossa cidade tenha uma escola técnica profissionalizante. Esse processo seletivo para os dois cursos é só um primeiro passo para que possamos juntos realizar este, que é um anseio tanto da administração, quanto da nossa população”, concluiu.