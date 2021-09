Posto Avançado do INSS fica no térreo da Prefeitura Municipal - Fabiano Sabino

Publicado 13/09/2021 13:00

O Palácio Municipal 5 de Novembro foi palco nesta segunda-feira (13), da cerimônia simbólica de inauguração do Posto Avançado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Porto Real. A unidade, que é uma das iniciativas da atual gestão, surgiu através de um Termo de Cooperação Técnica entre Porto Real e o INSS, e fica no térreo da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Hilário Ettore, 442, Centro.

De acordo com o prefeito Alexandre Serfiotis, para a abertura do Posto foi realizada a capacitação de uma profissional, além da instalação do sistema do INSS na unidade. “Agora Porto Real se junta a Pinheiral, sendo as únicas cidades da região que possuem um Posto Avançado do INSS. Este é um dos projetos que estudávamos desde o início do mandato, principalmente pelas vantagens que trariam aos nossos moradores, onde serviços simples e que acarretaria no deslocamento até cidades vizinhas, agora podem ser realizadas com agilidade e dentro do município”, finaliza.

O Analista de Seguro Social do INSS, Antonio Luidi Oliveira Moraes, afirma que no local, os moradores poderão solicitar informações acerca dos processos em andamento junto ao Instituto. "Eles ainda podem fazer o requerimento de diversos benefícios como: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte, auxílio de prestação continuada (BPC), dentre outros”, explica.

Também estiveram presentes na cerimônia os vereadores: Cláudio Guimarães; Diego Graciani; Elias Vargas; Fábio Maia; Fernando Beleza; Juan Pablo e Ronário; além da responsável pelo Posto Avançado de Porto Real, Graziele Macedo.