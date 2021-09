Fisiculturista Thamiris Freitas, de 27 anos. - Arquivo pessoal

Publicado 12/09/2021 12:00 | Atualizado 12/09/2021 12:12

O sábado (11) foi de vitória para a fisiculturista Thamiris Freitas, de 27 anos. A moradora de Porto Real conquistou o segundo lugar no campeonato Mr. Zona Oeste, organizado pela Brasil Fisiculturismo Fitness (Braff), no Rio de Janeiro. Desde a última competição em novembro do ano passado, quando ficou no Top 4, ela conseguiu melhorar a colocação.

Competindo com outras 8 mulheres na categoria Wellness Sênior – até 1,58m, a personal trainer destacou a emoção de mais um troféu na modalidade. "É muito gratificante. É muito bom quando consegue subir lá. É um sentimento de gratidão e de recompensa, de que tudo o que fez valeu a pena", expressa Thamiris, que intensificou os treinos há dois anos e meio.

Além do shape, os jurados também avaliam a perfomance do atleta no palco, beleza, poses e até a simpatia. Com uma preparação forte, treinando de segunda a sábado, 2 horas por dia, Thamiris conta como se apaixonou pelo estilo de vida. "Sempre fui apaixonada por academia, até que um amigo me levou em uma competição para conhecer. Acabei gostando e busquei me qualificar. Procurei ajuda do meu coach que também é personal trainer e me auxilia no treinamento diário".

Agora é intensificar os treinos para o próximo campeonato daqui a menos de dois meses. "Em novembro, teremos um evento em Petrópolis. Pretendo melhorar algumas coisas e buscar mais um troféu para casa", finaliza.