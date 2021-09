Creche Enrico Secchi, no bairro Jardim das Acácias - Divulgação

Publicado 12/09/2021 10:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) já está na etapa de conclusão dos serviços de reforma realizados na Creche Enrico Secchi, no bairro Jardim das Acácias. Segundo a Secretaria, as atividades foram iniciadas pela parte interna, onde a equipe fez a retirada de infiltrações, manutenção da estrutura elétrica e pintura geral.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, explica que na etapa atual a equipe realiza a concretagem do piso do anfiteatro. "O local precisou de reformas devido às irregularidades encontradas nos tijolos intertravados, o que gerava riscos para as crianças e professores. Além disso, também estamos estudando a instalação de dispositivos de segurança, que visam preservar o anfiteatro e auxiliar na proteção ao redor da estrutura".

Segundo o prefeito, Alexandre Serfiotis, foi feita a limpeza e vedação das calhas e telhas, a remoção de piso e colocação de cimento liso, e a retirada dos entulhos. "Já a pintura, que aconteceu nos bancos, portas e nas estruturas em madeira, foram feitas nas cores do município, visando a criação de uma identidade e pertencimento entre a comunidade escolar", completa.