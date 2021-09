Foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições. - Divulgação

Publicado 13/09/2021 15:00

Um jovem de 21 anos foi preso no domingo (12) com uma arma de fogo e munições em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Jardim Real.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes receberam denúncias de que uma pessoa estava armada. Os policiais conseguiram deter o suspeito, que ainda tentou se desfazer do objeto.

Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições.

O suspeito foi levado para a 100ª Delegacia de Porto Real, onde ele permaneceu preso.