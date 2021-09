Igreja Matriz de Porto Real - Divulgação

Publicado 15/09/2021 06:30

Em comemoração ao Dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Porto Real, a Paróquia da Igreja Matriz realiza nesta quarta-feira, 15 de setembro, uma série de encontros para festejar a data. O templo está localizado na Rua Professora Dona Betina, no Centro.

A festa, que celebra os 120 anos da igreja na localidade, começou no dia 5 de setembro e será finalizada nesta quarta-feira com uma alvorada pelas ruas do bairro Centro a partir das 7 horas da manhã.

Às 9 horas será realizada uma missa solene com o Bispo da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito. Mais tarde, às 19h30, o dia será fechado com a missa solene com o Padre Ronaldo, responsável pela paróquia.

Por conta da pandemia, diversas medidas contra a Covid-19 devem ser tomadas como o uso de máscara, distanciamento e ocupação máxima de 30% no interior da igreja.