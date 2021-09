Publicado 14/09/2021 15:00 | Atualizado 14/09/2021 21:40

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), realizou na última semana mais uma etapa das obras de reestruturação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Freitas Soares. Segundo informações da SMOSP, as caixas de água pluvial já estão prontas e foi realizada a pintura interna dos muros.

Também está sendo colocada uma calçada na parte interior e na entrada do local, dois lavatórios e vasos, e ainda, a pintura geral na parte externa dos muros. Nos próximos dias serão feitos os acertos finais para concluir a obra.