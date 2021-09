Setor de Dívida Ativa está localizado na Rua Hilário Ettore, 442, Centro - Regiane Real

Publicado 15/09/2021 15:00

A Secretaria Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento (SMFRP), através do setor de Dívida Ativa do Município de Porto Real, está incentivando as inscrições no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), conhecido como Refis-M 2021, que permite descontos para os contribuintes que possuam débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

De acordo com o prefeito Alexandre Serfiotis, o objetivo é facilitar a regularização de débitos, principalmente no período da pandemia. "Vale lembrar que essa normalização também serve para autos de multas, multas administrativas e demais débitos de qualquer natureza, inscritos ou não na dívida ativa, e que foram gerados até 31 de dezembro de 2020”, reitera.

Para a adesão ao programa, os interessados em garantir os benefícios devem comparecer no Setor de Dívida Ativa, na sede da Prefeitura Municipal. O secretário de Fazenda, Ernane Hélio Dias, explica que o programa prevê duas formas de desconto, onde "os contribuintes que optarem pelo pagamento da dívida à vista, terão redução de 100% dos juros e multa, aplicando-se somente a correção monetária sobre o débito originário”, disse Ernane, concluindo que os contribuintes que optarem pelo pagamento da dívida de forma parcelada terão a seguinte redução:

I) Em até 6 parcelas, redução de 95% dos juros e multa;

II) Em até 12 parcelas, redução de 90% dos juros e multa;

III) Acima de 13 parcelas até o limite permitido de 30 parcelas, redução de 85% dos juros e multa.

O setor de Dívida Ativa está localizado a Rua Hilário Ettore, 442, Centro, e para a adesão ao Refis-M 2021, a pessoa física deverá apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência (caso o imóvel não esteja no seu nome, tem que apresentar autorização do proprietário. Caso seja herdeiro do imóvel, apresentar xerox da certidão de óbito).