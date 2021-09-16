Roda de Conversa no Novo Horizonte - Divulgação

Roda de Conversa no Novo HorizonteDivulgação

Publicado 16/09/2021 08:30

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH) realiza nesta quinta-feira (16) o projeto "CRAS Mais Perto de Você" no bairro de Fátima a partir das 9 horas. No dia 22 de setembro, o Parque Mariana também recebe a iniciativa.

Durante o projeto, os moradores vão participar de uma roda de conversa sobre Setembro Amarelo, mês voltado para a promoção de debates sobre a prevenção ao suicídio e a valorização da vida. A mesma ação aconteceu na última terça-feira (14) no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Novo Horizonte.

O evento foi desenvolvido através de uma parceria entre a Secretaria de Assistência Social e o setor de Saúde Mental, que proporcionou aos usuários uma dinâmica interativa no pátio da unidade. O evento foi coordenado pelo psicólogo da Saúde Mental, Pedro Dinelli Cruz.