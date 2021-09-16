Roda de Conversa no Novo HorizonteDivulgação
Bairro de Fátima recebe projeto CRAS Mais Perto de Você
Evento será realizado nesta quinta-feira, dia 16, a partir das 9 horas
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Porto Real amplia vacinação contra a Covid para adolescentes de 17 anos
Imunização acontece das 8h30 às 15h30 nas unidades de saúde
Prefeitura faz inscrições para adesão ao Refis-M 2021
Objetivo é facilitar a regularização de débitos
Prefeitura avança na construção da Creche de Bulhões
Primeira etapa de concretagem do piso foi concluída
Sine oferece vagas para serralheiro e soldador
Moradores devem entrar em contato com o órgão e cadastrar o currículo
Prefeitura divulga lista de aprovados para cursos profissionalizantes
Foram disponibilizadas 75 vagas; aulas começam no dia 20 de setembro
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