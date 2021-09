Mutirão de limpeza urbana das vias de acesso que passam pelo tecnopolo - Divulgação

Publicado 20/09/2021 09:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), deu início na última sexta-feira (17), ao mutirão de limpeza urbana das vias de acesso que passam pelo tecnopolo do município. No local, as equipes fizeram os serviços de capina, roçada e a retirada de entulhos.

Segundo a SMOSP, os trabalhos aconteceram do viaduto da Avenida Renato Monteiro até próximo à empresa GalvaSud, na Rua Engenheiro Alan da Costa Batista. Os serviços de limpeza serão concluídos nesta semana.

As equipes também iniciaram a revitalização da manta asfáltica (tapa-buracos) em toda a extensão da Avenida Renato Monteiro (a partir do bairro Colinas), até o final da Rua Engenheiro Alan da Costa Batista, que faz ligação com a via Dutra.

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, ressaltou que os serviços de limpeza foram iniciados logo após ao tapa-buracos e contou com uma equipe de 30 funcionários. "Também foi utilizado as máquinas como caminhões, roçadeiras, tratos, e outros”, explicou.