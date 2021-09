Usuários poderão receber atendimentos psicossociais, acolhimentos, encaminhamentos e orientações - Divulgação

Publicado 18/09/2021 13:00

Uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), realizou nesta semana uma visita técnica para acompanhar as últimas etapas da obra de revitalização do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Freitas Soares.

A visita, que contou com a presença da secretária Assistência Social, Valéria Sá; da coordenadora de Assistência Básica, Luenir Castelo Branco e coordenador do CRAS Freitas Soares, Jackson Alves, foi guiada pelo chefe de obras que deu detalhes sobre as últimas ações antes da entrega da unidade aos cuidados dos profissionais do CRAS.

Segundo a secretária de Assistência Social, Valéria Sá, a parte técnica já está planejada. "Os usuários poderão receber atendimentos psicossociais, acolhimentos, encaminhamentos e orientações, e além disso, os profissionais também farão ações como visitas domiciliares, estudos sociais, promoção ao acesso de documentação pessoal, cadastramento socioeconômico, elaboração de relatórios e prontuários, atendimentos individuais ou grupais, dentre outros”, explica.