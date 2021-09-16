Farmácia Municipal de Porto Real atende de segunda a sexta, das 8h às 17h - Divulgação

Farmácia Municipal de Porto Real atende de segunda a sexta, das 8h às 17hDivulgação

Publicado 16/09/2021 15:00

Na última semana, a Farmácia Municipal de Porto Real recebeu uma remessa com 135 itens diferentes, entre medicamentos fármacos e hospitalares, e ainda, insumos farmacêuticos. Também chegaram medicamentos injetáveis de uso hospitalar e insumos como gaze, seringas, agulhas, esparadrapos, luvas, dentre outros.

O abastecimento dos suprimentos aconteceu através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que trouxe medicamentos entre: antibióticos, anti-hipertensivos, anti-helmínticos, anti-inflamatórios, colírios para glaucoma e remédios de controle especial.

Os moradores podem retirar os medicamentos gratuitamente, desde que estejam devidamente cadastrados no sistema do município e apresentar uma prescrição médica, de enfermagem ou odontológica da rede pública. A Farmácia Municipal de Porto Real atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e está localizada na Rua Fernando Bernardelli, 1219, Centro. O telefone para contato é (24) 3353-4899.