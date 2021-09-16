Farmácia Municipal de Porto Real atende de segunda a sexta, das 8h às 17hDivulgação
Farmácia Municipal recebe remessa com 135 tipos de medicamentos
Foram entregues remédios e insumos hospitalares
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Porto Real recebe mais 554 doses de vacinas contra o coronavírus
Foram distribuídas 468 doses da Pfizer para primeira dose
Porto Real suspende vacinação contra a Covid em adolescentes sem comorbidades
Decisão veio depois de uma recomendação do Ministério da Saúde
Bairro de Fátima recebe projeto CRAS Mais Perto de Você
Evento será realizado nesta quinta-feira, dia 16, a partir das 9 horas
Porto Real amplia vacinação contra a Covid para adolescentes de 17 anos
Imunização acontece das 8h30 às 15h30 nas unidades de saúde
Prefeitura faz inscrições para adesão ao Refis-M 2021
Objetivo é facilitar a regularização de débitos
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