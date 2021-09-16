Vacina Pfizer - Pixabay - Creative Commons

Vacina PfizerPixabay - Creative Commons

Publicado 16/09/2021 13:00

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribuiu na quarta-feira (15) mais 554 doses de vacinas contra Covid-19 para Porto Real, sendo 50 de Oxford/AstraZeneca, para segunda dose, e 504 da Pfizer, divididas em 468 para a primeira aplicação e 36 para a segunda dose do esquema vacinal.

Até o momento, o município já aplicou 21.305 doses das vacinas contra Covid-19 (14.238 da 1ª dose e 7.067 doses para a imunização completa).