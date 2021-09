Material coletado será enviado para a UFRRJ - Divulgação

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, recebeu na manhã de quinta-feira (16), uma equipe de representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR) e do polo Porto Real/Quatis da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (Emater-RJ). Na ocasião, foi apresentado um projeto para coleta e análise de solo dos produtores rurais de Porto Real.

Segundo a Emater-RJ, o projeto surgiu através de dois engenheiros agrônomos que fazem residência profissional na empresa pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A ideia do projeto é que, após a coleta de solo, o material seja enviado para a UFRRJ, onde será feita a análise sobre as propriedades físico-químicas, visando determinar a recomendação de manejo do solo.

A equipe ainda explica que todo esse processo será gratuito e visa ajudar a manter a boa produtividade do solo ao longo dos anos. “Estamos muito honrados em ser contemplados com esse grande projeto. Desde o início do ano, temos nos dedicado em fortalecer a cultura agrícola, seja através da doação de insumos ou do empréstimo de máquinas agrícolas”, expressou o prefeito Alexandre Serfiotis.

Também esteve presente durante a apresentação, o secretário de Desenvolvimento Rural, Anderson Martins "Andrinho", que reforçou que a partir da próxima quinta-feira (23), a equipe da Emater-RJ também fará o atendimento aos produtores todas as quintas-feiras, na sede da SMDR. “Através dessa parceria queremos prestar aos produtores rurais os serviços necessários à produção agropecuária. Com isso, será possível planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural por meio do Estado do Rio de Janeiro”, finalizou Andrinho.