Caso aconteceu no bairro Parque Mariana. - Divulgação

Caso aconteceu no bairro Parque Mariana. Divulgação

Publicado 17/09/2021 07:00

A Polícia Militar (PM) apreendeu drogas e outros materiais na quinta-feira (16) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Parque Mariana.

Segundo a PM, o material apreendido pertencia a uma dupla que fugiu em uma moto em direção a via Dutra e abandonou uma bolsa com os produtos ilícitos.

Ao todo, foram encontrados um simulacro de pistola, máscara balaclava, rádio comunicador, sete munições calibre 12, pinos de cocaína, maconha, pedras de crack e uma sacola com aproximadamente 1 quilo de cocaína.