Distribuição de mudas e hortaliças - Reprodução internet

Distribuição de mudas e hortaliçasReprodução internet

Publicado 17/09/2021 08:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), realiza nesta sexta-feira (17) a distribuição de mudas e hortaliças da Estufa Municipal na Vila Santo Antônio, em Bulhões. A entrega itinerante na localidade acontece das 8h às 10h30.

Para a retirada das mudas é necessário preencher um cadastro de controle de distribuição apresentando: um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência.

O projeto já acontece durante a semana na sede da SMDR, localizada na Rua Professora Júlia Graciani Marassi, s/nº, no bairro Centro, todas as segundas e terças-feiras das 7h às 11h. Mais informações: (24) 3353-4962.