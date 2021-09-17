Distribuição de mudas e hortaliçasReprodução internet
Vila Santo Antônio recebe distribuição itinerante de mudas e hortaliças
Projeto será realizado nesta sexta-feira, das 8h às 10h30
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Dupla foge de moto e abandona drogas em Porto Real
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Evento será realizado nesta quinta-feira, dia 16, a partir das 9 horas
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