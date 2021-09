Palestrantes que farão uma assessoria pedagógica contínua aos profissionais visitaram as unidades - Divulgação

Publicado 20/09/2021 13:00

A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT), por meio do Programa de Formação Docente instituído pela nova gestão, promoveu na sexta-feira (17), uma visita técnica às Unidades Municipais de Ensino junto às novas palestrantes que farão uma assessoria pedagógica contínua aos profissionais da educação. O suporte visa atender à Meta 15 do Plano Nacional de Educação e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que garantem a formação continuada aos profissionais do magistério.

Segundo a subsecretária de Educação, Giovana de Oliveira, que coordenou a visita, as assessorias pedagógicas terão duração de 1 ano. "A contratação desse serviço ocorreu por meio de um processo licitatório, que avaliou entre outras coisas, a formação e as experiências profissionais das mesmas. Trata-se de uma luta antiga da categoria conquistada com muito empenho nessa nova gestão que tem como foco o investimento no pedagógico" explicou Giovana, reiterando que as palestrantes foram apresentadas aos diretores gerais e adjuntos para iniciar o vínculo de trabalho que será estabelecido ao longo desse Programa.

A SMECT destacou que a formação será dividida em três categorias:



1. Gestão de Processos de avaliação, acompanhamento da aprendizagem e matriz de competência gestora, com a palestrante mestra em Educação pela UERJ e especialista em Inovação e Políticas Educacionais pela FGV, professora Claudia Maria Domingos;

2. Formação de professores; Currículo, BNCC; Desenvolvimento Humano e Neurociência: para professores da Educação Básica, com a palestrante Rita Reis, Mestre em Desenvolvimento Humano pela UNITAU/SP e doutora em Educação e Currículo pela PUC/SP.

3. Práticas Pedagógicas do AEE; adaptação curricular e deficiências: destinada aos professores da educação especial, com a palestrante Leandra Vieira, mestre em Diversidade e Inclusão pela UFF e pesquisadora do núcleo de Educação.