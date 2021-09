A pequena Ketelen Vitória - REPRODUÇÃO FACEBOOK

A pequena Ketelen VitóriaREPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 21/09/2021 13:00

A Justiça marcou para o dia 13 de outubro, às 13 horas, a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) do Caso Ketelen Vitória, menina de seis anos que foi morta após ter sido espancada pela mãe e madrastra em abril desse ano, em Porto Real. A primeira oitiva das testemunhas foi realizada na segunda-feira (20) no Fórum do município.

Presidida pela juíza Priscila Dickie Oddo, a audiência também foi realizada por meio da internet, por conta dos protocolos contra a Covid. Na sessão, que contou com a participação do Ministério Público, Defensoria Pública e das denunciadas, foram ouvidas também testemunhas do caso.

O Ministério Público solicitou a troca de uma das pessoas que prestaria informações do caso. Com a falta de outros elementos, a justiça marcou a continuação da audiência de instrução e julgamento para ouvir novas testemunhas.