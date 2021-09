Cidade possui 156 hectares de Mata Atlântica - Divulgação/PMPR

Publicado 22/09/2021 11:00

A Prefeitura de Porto Real, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, comemorou o Dia Nacional da Árvore na terça-feira (21) com um plantio de árvores na lagoa do Jardim das Acácias e no bairro Vila Romana, com o plantio de mudas frutíferas.

A finalidade do Dia da Árvore é despertar a consciência a respeito do quão importante é a preservação da natureza. A ação teve a parceria da Secretaria de Obras do município.

De acordo com a ONG SOS Mata Atlântica, a cidade possui 156 hectares do bioma, o que equivale a 203 campos de futebol. Isso representa 3,08% da Mata Atlântica original no município.