Homem disse que se chama Roberto Venceslau - Divulgação

Homem disse que se chama Roberto Venceslau Divulgação

Publicado 22/09/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real está a procura de familiares de um idoso que foi encontrado desorientado na cidade no último sábado (18). O homem disse que se chama Roberto Venceslau e que moraria entre as cidades de Valença e Vassouras.

Ele foi acolhido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e está sendo assistido no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, onde está passando as noites, apesar do estado de saúde estável.

Quem tiver informações sobre os familiares do idoso podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelo telefone (24) 3353-1779.