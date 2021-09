Vereador Elias Vargas (PRTB) e a fisiculturista Thamiris de Paula Freitas - Divulgação

Publicado 22/09/2021 15:00

A fisiculturista Thamiris de Paula Freitas teve seus méritos reconhecidos publicamente na segunda-feira (20). A jovem atleta foi condecorada no plenário da Câmara Municipal de Porto Real com uma Moção de Louvor e Congratulação. A homenagem foi realizada durante a 49ª sessão ordinária da Casa de Leis e a entrega do título feita pelo vereador Elias Vargas (PRTB), autor da propositura. A homenageada, que tem 27 anos, é moradora de Porto Real e recentemente, conquistou o 2º lugar (TOP 2) na categoria Wellness Sênior até 1,58m, no Campeonato Estadual Mr. Zona Oeste (RJ), organizado pela Brasil Fisiculturismo & Fitness (BRAFF).



A excelente colocação da atleta rendeu vários elogios e foi bastante comentada entre os vereadores. Na oportunidade, Elias Vargas elogiou a disciplina da competidora. “Thamiris tem uma determinação admirável e está elevando positivamente o nome da nossa cidade em várias competições esportivas dentro e fora do Estado. Sabemos que as despesas de um atleta, seja ele amador ou de alto rendimento, são muitas, por isso, patrocínios e incentivos são sempre necessários para dar continuidade aos trabalhos e para que os resultados continuem aparecendo. Espero que, principalmente, o Poder Público acompanhe o seu trabalho e ofereça o apoio necessário para você e todos os nossos demais talentos, que tanto nos orgulham”, considerou o vereador.



Thamiris treina de segunda a sábado, duas horas por dia e já está em busca de novos títulos. A próxima competição já tem data marcada e acontece no mês de novembro. A jovem atleta conta que vem intensificando seus exercícios para representar a cidade em mais um campeonato de alto desempenho, desta vez no município de Petrópolis. “Estou me dedicando, melhorando alguns pontos e pretendo trazer mais este troféus para casa”, declarou ela.