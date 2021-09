Reunião contou com representantes da Saúde e Esporte - Divulgação/PMPR

Publicado 29/09/2021 15:00

O setor de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou na terça-feira (28), uma reunião técnica na Academia da Saúde do bairro Novo Horizonte (BNH) para discutir as possibilidades para o início dos atendimentos na Unidade do BNH e do Freitas Soares. Encontro também contou com representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Segundo a Atenção Básica, as demandas atendidas nas Academias da Saúde, serão oriundas das Unidades de Saúde da Família (USFs) ou pelo Centro de Reabilitação Nicolau Serfiotis. “Mediante encaminhamento referenciados pelos técnicos, poderemos atender os munícipes com um tratamento direcionado e mais eficaz. É importante ressaltar que para iniciar atividade física é necessário que o paciente apresente atestado médico”, explicou a diretora de Atenção Básica, Cleonice Ramos.

Nos espaços que já existem, são oferecidas as atividades físicas e aeróbicos, como uma extensão dos tratamentos fisioterapêuticos. “Com o retorno das atividades, o objetivo é ampliar a rede integrada de assistência. Ou seja, o paciente que iniciou a recuperação no Centro de Reabilitação, agora também contará com mais duas unidades para a continuidade no tratamento”, afirmou o prefeito Alexandre Serfiotis.