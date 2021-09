Oficina foi apresentada pela psicóloga Kátia Pineschi. - Regiane Real

Publicado 29/09/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Porto Real realizou na terça-feira (28) uma palestra sobre empregabilidade para jovens e adultos no Horto Municipal, no bairro Jardim Real. A oficina foi apresentada pela psicóloga especialista em Relações Humanas e sistema organizacional, Kátia Pineschi.

Segundo Kátia, além de adquirir conhecimento, todos devem aproveitar o tempo para buscar a saúde física e mental. “Conhecimento é algo que nunca tiram das pessoas e que elas levam para qualquer lugar", destacou.

A Secretária de Trabalho e Renda, Viviane Gonçalves, também participou do evento. Ela explicou que, muitas vezes, as pessoas são boas candidatas, mas na hora da entrevista não conseguem se expressar bem e acabam não sendo selecionadas. “Estamos elaborando um ciclo de palestras que pode ajudar muito os moradores que buscam uma colocação no mercado de trabalho”, reforçou.