Cães e gatos precisam ter mais de três meses de idadeRegiane Real

Publicado 28/09/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Vigilância Sanitária, realizou no último sábado (25), o Dia D da Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos. Durante a data, as equipes atenderam os bairros Centro, Ettore, Village, Fátima, Freitas Soares, Jardim das Acácias, Jardim Real, Novo Horizonte e São José, onde vacinaram 1876 cães e 221 gatos.

A vacinação foi iniciada no dia 25 de agosto, quando atendeu de forma domiciliar os bairros menos animais ou que estão nas áreas rurais. Nessa primeira etapa, que aconteceu até o dia 14 desse mês, foram vacinados 341 cães e 91 gatos.

A raiva é uma doença que mata muitos cachorros e gatos que não foram vacinados. Além disso, a doença, que pode ser transmitida através da mordida dos animais infectados, afeta o sistema nervoso central dos seres humanos. “Para a imunização, os cães e gatos precisam ter mais de três meses de idade. Já as fêmeas prenhes ou os animais que estiverem doentes ou debilitados, não devem ser imunizados”, disse a coordenadora da Vigilância Sanitária, Cassia Pitasse.

O setor reitera que, àqueles perderam as datas de vacinação, ainda haverá vacinação no bairro Bulhões no dia 16 de outubro, das 8h às 12h, na Quadra da Vila Marina, e das 13h às 17h, na Quadra da Vila Santo Antônio. Já no dia 23 de outubro, a vacinação ocorrerá na Rua Saturnino Braga, no bairro Parque Mariana, das 8h às 14h.