Mutirão conta com equipe de 10 profissionais - Divulgação/PMPR

Publicado 28/09/2021 07:00

Com o atendimento em cirurgias de colecistectomia videolaparoscópica; histeroscopia; colpoperineoplastia, hernioplastia, vasectomia, dentre outras, o Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis (HGMSFA), deu início na última quinta-feira (23), a mais um mutirão de cirurgias eletivas. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e visa zerar a fila de espera dos pacientes do município que aguardam pelo atendimento.

Segundo a direção do Hospital, 30 pacientes foram atendidos pelo mutirão até sábado (25). “Neste mutirão, foram realizadas cirurgias de média complexidade, onde temos uma equipe com cerca de 10 profissionais”, disse Cyrano Santos, diretor médico do HGMSFA, que explicou que 10 tipos diferentes de cirurgias foram realizadas.

De acordo com o prefeito Alexandre Serfiotis, o objetivo é que o mutirão de cirurgias seja realizado ao final de cada mês, visando ter um atendimento voltado para cada especialidade. "Vale ressaltar que neste mês nós dividimos o mutirão em duas etapas, sendo que a primeira, realizada no dia 17, contou com sete cirurgias e outros quatro procedimentos de tratamento de varizes por espumas”, finalizou.