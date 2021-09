Elderson José Landim e Eliane Vilela Suckow Landim e o vereador Diego Graciani - Divulgação/CMPR

Publicado 28/09/2021 11:00

O vereador Diego Graciani de Almeida (Cidadania) realizou a entrega de uma justa homenagem durante a 51ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Real. As portas da Casa de Leis foram abertas para Elderson José Landim e sua esposa Eliane Vilela Suckow Landim, proprietários de uma pizzaria no município. Na segunda-feira (27), após aprovação unânime dos demais vereadores presentes, os agraciados receberam das mãos do autor da propositura, uma Moção de Louvor e Congratulação em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população e por contribuírem com o crescimento e desenvolvimento da cidade, através da geração de emprego e renda.

O gesto foi realizado no plenário da Casa Legislativa e contou com a presença dos vereadores e funcionários essenciais para a realização da reunião ordinária. A presença do público segue restrita. Na oportunidade, o autor enalteceu a trajetória dos empreendedores e parabenizou a atuação do casal em meio ao período de crises gerada pela pandemia. “Elderson e Eliane possuem uma história muito bonita e de muito trabalho. Iniciaram na cozinha de casa, expandiram suas atividades comerciais pouco tempo depois e hoje já comemoram 15 anos de muita luta, perseverança e sucesso. Enfrentaram com coragem este difícil período de recessões e incertezas econômicas mas não deixaram de garantir o sustento dos seus funcionários e, consequentemente, de várias famílias da nossa cidade. São merecedores de todo reconhecimento e me sinto honrado em poder enaltecer pessoas tão queridas e motivo de grande orgulho para a nossa cidade”, destacou o vereador Diego.