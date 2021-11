Rua Floriano Peixoto, no bairro Parque Mariana. - Divulgação/PMPR

Rua Floriano Peixoto, no bairro Parque Mariana. Divulgação/PMPR

Publicado 11/11/2021 15:15

A Rua Floriano Peixoto, no bairro Parque Mariana, será pavimentada nos próximos dias. Para isso, a ecretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) iniciou os preparativos para que o trabalho seja realizado.

De acordo com o secretário Antônio Sebastião da Silva (Silvinho), além do asfalto, a via vai receber outras melhorias. “Quando falamos desse processo de pavimentação, incluímos: serviço de coleta de esgoto e águas pluviais, distribuição de água potável, concretagem de calçadas e pavimentação em intertravados”, explicou.

No local, as equipes já estão recebendo as manilhas para início das obras do sistema de drenagem. A obra é fruto de uma verba oriunda do prefeito Alexandre Serfiotis, enquanto era deputado federal. “Nosso objetivo é realizar a pavimentação de todas as ruas do bairro, executando assim, uma política presente e próxima dos nossos munícipes”, explicou Serfiotis.