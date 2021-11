Vacinação contra a febre aftosa em Porto Real - Regiane Real

Publicado 09/11/2021 07:00

A Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento realiza até o dia 30 de novembro a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. O pecuarista que ainda não vacinou o rebanho deve procurar a secretaria de segunda a sexta-feira das 9h às 15h.

Para retirara as vacinas, o responsável deve levar isopor com gelo para garantir a conservação e a eficácia do imunizante. A Secretaria está localizada na Rua Júlia Graciani Marassi, s/nº, Centro. Mais informações pelo telefone: (24) 3353-4962.