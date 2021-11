Horto Municipal de Porto Real - Divulgação

Publicado 04/11/2021 18:37

Para comemorar os 26 anos de emancipação político-administrativa, a cidade de Porto Real vai contar com dois encontros religiosos nesta sexta-feira, 5 de novembro. Pela manhã, às 9h, será realizada uma Santa Missa em ação de graças pelo aniversário do município na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Jardim Real.

Mais tarde, às 18h, a prefeitura de Porto Real promove um Culto Ecumênico com a participação de representantes de várias religiões. O encontro acontecerá no Horto Municipal, no bairro Jardim Real. A entrada é gratuita.