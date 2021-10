Com a colisão, a frente do caminhão levantou e quanto abaixou, atingiu um carro - Divulgação/PRF

Dois homens, um motorista e um ajudante, ficaram feridos depois que o caminhão em que eles estavam colidiu com a traseira de uma carreta na noite de quarta-feira (27), na via Dutra, em Porto Real. Um carro também foi atingido. O acidente causou um congestionamento de três quilômetros no sentido São Paulo da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), chovia no momento do acidente. Por conta da lentidão na estrada, o caminhão não conseguiu frear e bateu na traseira da carreta. Com a colisão, a frente do caminhão levantou e quanto abaixou, atingiu um carro que passava pelo local. Os ocupantes da carreta e do veículo não ficaram feridos.

Já o motorista do caminhão, de 40 anos, e o ajudante, de 21 anos, sofreram ferimentos leves e foram levados para o Hospital de Emergência de Resende. Para a retirada dos veículos, as faixas da esquerda e direita ficaram interditadas e o trânsito fluiu pelo acostamento, causando um congestionamento de 3 km.

A PRF acredita que por conta das más condições de dois pneus do caminhão, o veículo não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência para o motorista do caminhão por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ainda foi expedida uma multa por conta do mau estado de conservações dos pneus. O caminhão foi recolhido para o pátio da PRF.