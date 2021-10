Evento aconteceu na quadra do bairro Novo Horizonte - Divulgação/PMPR

Publicado 26/10/2021 07:00

O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, entregou durante a 2ª Feira de Adoção Animal realizada no último domingo (24) o Selo PET Friendly - Amigo dos Animais ao município de Porto Real. Por meio desta certificação, os estabelecimentos comerciais da cidade estão autorizados a receber os animais com seus donos.

O prefeito Alexandre Serfiotis afirmou que a parceria estadual consagra a participação de Porto Real na defesa dos animais. “O ‘Selo PET Friendly’ traz maior credibilidade aos estabelecimentos, e claro, mais segurança e confiabilidade ao dono do pet. Somos a primeira cidade da região a recebê-lo e nada mais justo que ser nesse evento, que mostra o nosso apoio às lutas dos animais e os seus donos”, disse o prefeito.