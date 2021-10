Foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, pinos de cocaína, dois celulares e R$ 17. - Divulgação/PMERJ

Um homem, de 27 anos, e um jovem, de 20 anos, foram presos por tráfico de drogas com emprego de arma de fogo no domingo (24), em Quatis. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora do Rosário.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, um suspeito de 28 anos fugiu de moto. Os agentes continuaram no local e avistaram o homem de 27 anos armado dentro de uma casa.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir pelo telhado, mas foi cercado pelos policiais. Um outro suspeito, o jovem de 20 anos, também estava dentro da residência e foi abordado.

Foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, pinos de cocaína, dois celulares e R$ 17. O homem de 27 anos se feriu ao tentar fugir pelo telhado e foi atendido no Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real.

Depois de liberado pela unidade hospitalar, ele e o jovem foram presos por tráfico de drogas com emprego de arma de fogo na 100ª Delegacia de Porto Real.